Обломки ударившего по жилому дому на западе Москвы беспилотника отправили на экспертизу

Обломки обследовали криминалисты и саперы, угрозы они не представляют

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Взрывотехники обследовали фрагменты беспилотника, который во вторник врезался в многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте в Москве, после чего их вывезли с места для проведения экспертиз.

Как передает корреспондент ТАСС, обломки беспилотника обследовали криминалисты и саперы, угрозы они не представляют. На месте происшествия было проведено совещание экстренных служб, по итогам которого обломки погрузили в коробку и отправили на экспертизу.

Коммунальные службы расчищают место ЧП, сотрудники полиции начинают снимать оцепление с соседних домов.

Утром во вторник в жилые дома на улице Атласова в Новой Москве, на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте врезались беспилотники. По данным властей столицы, серьезно пострадавших нет. Как уточнили позднее в Минобороны, киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве, задействовав восемь БПЛА самолетного типа.