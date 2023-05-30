30 мая, 08:51,
обновлено 30 мая, 09:05

Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за распространение фейков после атак БПЛА

В ведомстве порекомендовали представителям СМИ и блогосферы воздержаться от распространения недостоверной информации

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Столичная прокуратура предостерегает об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры во вторник.

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"В сети "Интернет", в том числе в социальных сетях, выявлены публикации, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах происшествий в столице. Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

В прокуратуре порекомендовали представителям СМИ и блогосферы воздержаться от распространения недостоверной информации, в том числе о происшествиях в Москве. "При подготовке сообщений и заявлений просим руководствоваться официальными источниками информации либо обращаться в соответствующие ведомства за получением официальных комментариев", - сообщили в прокуратуре. 

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