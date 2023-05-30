СК назвал основную причину схода вагонов в Ульяновске

По данным ведомства, ЧП могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации

УЛЬЯНОВСК, 30 мая. /ТАСС/. Нарушение правил эксплуатации могло привести ко сходу вагонов с газовым конденсатом на железнодорожной станции Ульяновск-2. Об этом говорится в сообщении, распространенном Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ.

"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ по результатам проведения первоначальных проверочных мероприятий и осмотра места происшествия по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов в Ульяновской области, произошедшего 30 мая, в качестве основной версии происшествия рассматривается нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, сход вагонов мог произойти из-за того, что работники железной дороги оставили запирающее устройство - железнодорожный башмак.

Работа следователей и криминалистов на месте происшествия продолжается. После проведения комплекса проверочных мероприятий будут назначены технические экспертизы. Они позволят установить точную причину произошедшего.

Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что 30 мая около 04:20 мск два вагона с газовым конденсатом сошли с рельсов на станции Ульяновск-2 при производстве маневровых работ. Одна цистерна опрокинулась, разлива конденсата не произошло. Пострадавших нет. Задержек в движении поездов не произошло. По информации Куйбышевской железной дороги, в результате произошедшего угрозы экологии нет.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба) по факту происшествия. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.