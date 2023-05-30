На Ставрополье вновь объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом и ветром

В МЧС предупредили, что возможны чрезвычайные ситуации и происшествия природного характера

ПЯТИГОРСК, 30 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение, третье за последнее время, объявлено в Ставропольском крае из-за ливней, града, гроз и шквалистого ветра. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, во второй половине дня и до конца суток 31 мая и далее в течение суток 1 июня в Ставропольском крае местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в связи с этим возможны чрезвычайные ситуации и происшествия природного характера. Они могут быть связаны с подтоплением низменных частей местности в населенных пунктах и на автодорогах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП. Также возможны нарушения в работе транспорта, повреждения линий связи и ЛЭП, повреждения кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций.