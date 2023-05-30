В Симферополе дерево упало на женщину

СК проводит проверку

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Врачи в Симферополе госпитализировали во вторник местную жительницу с переломами ребер и ноги после падения на нее дерева, назначена проверка, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

"Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю устанавливают обстоятельства получения травм 32-летней жительницей Симферополя, которая пострадала в результате падения на нее сегодня ранним утром дерева на улице Киевской. <...> Установлено, что с травмой головы, переломами ноги и ребер женщина госпитализирована в одну из городских больниц", - говорится в сообщении.

Следователи дадут оценку уполномоченным службам, ответственным за содержание зеленого фонда и обслуживание территории.

По информации городской администрации, всего за сутки после непогоды поступило четыре обращения о падении деревьев в Симферополе. Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение на 29-31 мая из-за ливней, гроз и сильного ветра.