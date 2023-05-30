В некоторых районах Архангельска выпал град размером с рублевую монету

Как передает корреспондент ТАСС, сильный град наблюдался в районе Набережной Северной Двины

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мая. /ТАСС/. Град размером с монету достоинством в один рубль выпал в Архангельске во вторник днем, администрация области призывает жителей соблюдать осторожность.

"Архангельск сегодня накрыло волной крупного града", - сообщается в официальном Telegram-канале администрации, где размещено и видео, снятое в центре города.

Как передает корреспондент ТАСС, сильный град наблюдался в районе Набережной Северной Двины. Жители Архангельска в соцсетях опубликовали видео сильного града и фотографии из центра города, где на тротуарах и газонах лежит слой градин толщиной несколько сантиметров. Как пояснила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Наталия Пархомчук, ожидали грозу и ливень, но не град. "Грозу и ливень прогнозировали, град, к сожалению, не ждали, это спрогнозировать сложно. Это уже летнее явление, был прогрев воздуха, а сейчас идет заход холодной воздушной массы, проходил холодный фронт. Возникает контраст приземной температуры и в слоях выше, это способствует образованию градин. Причем это локальное явление", - рассказала она о развитии процесса.

В северных районах области в ближайшие три часа гроза, шквалистое усиление ветра при грозе до 15 м/с. В Архангельске сейчас плюс 14 градусов.