Генконсульство РФ в Милане подтвердило личность погибшей на озере Маджоре россиянки

По данным диппредставительства, Анна Божкова проживала в Италии с 2014 года

РИМ, 30 мая. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Милане во вторник подтвердило информацию СМИ о том, что в крушении прогулочной лодки на озере Маджоре на севере Италии погибла российская гражданка Анна Божкова.

"Мы нашли данные гражданки в базе данных, она с 2014 года проживала в Италии по соответствующим документам, была замужем за итальянцем", - сообщили ТАСС в диппредставительстве. При этом дипломаты уточнили, что пока не получили никакой официальной информации от итальянских властей, которым направили запрос.

Прогулочная лодка перевернулась из-за грозы в воскресенье. В результате погибли четыре человека, включая двух итальянцев (мужчину и женщину) и одного израильтянина. Последние, как утверждают СМИ, были сотрудниками спецслужб. Россиянка - жена владельца судна шкипера Клаудио Карминати. Он может быть обвинен в непреднамеренном убийстве, поскольку, как выясняли следователи, не были соблюдены нормы безопасности. В частности, на борту находились 24 человека при допустимой вместимости 15 человек. Кроме того, не были учтены метеопредупреждения о неблагоприятной погоде.