В Шебекине четыре предприятия получили повреждения при обстрелах со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что всего за прошедшие сутки округе зафиксировано 155 прилетов со стороны ВСУ

БЕЛГОРОД, 30 мая. /ТАСС/. Четыре промышленных предприятия получили различные повреждени при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"По городу Шебекино выпущено 48 снарядов - 39 артиллерийских и 9 минометных. Различные повреждения получили четыре промышленных предприятия. На одном из них четыре работника получили ожоги верхних дыхательных путей", - написал Гладков.

По словам губернатора, всего за прошедшие сутки в Шебекинском округе зафиксировано 155 прилетов со стороны ВСУ, шесть минометных снарядов было выпущено по пункту пропуска. В самом Шебекине повреждена линия электропередачи, перебит газопровод, зафиксированы повреждения двух домовладений, 13 автомобилей и одного коммерческого объекта.