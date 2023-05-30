В ДТП в Пензе пострадали семь человек

Госпитализация потребовалась шестерым

ТАСС, 30 мая. Семь человек пострадали в ДТП на улице Окружной в Пензе, сообщает отделение по пропаганде управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

"Предварительно установлено, что 30 мая 2023 года около дома №300 по улице Окружной произошло столкновение автомобиля Hyundai Creta под управлением водителя мужчины 1973 года рождения и автомобиля Mercedes, которым управлял водитель мужчина 1991 года рождения", - сообщили в УГИБДД.

По данным ведомства, в результате аварии пострадали семь человек, шесть из которых были госпитализированы. Травмы получили водитель и пассажир автомобиля Hyundai - женщина 1999 года рождения, водитель и три пассажира автомобиля Mercedes - женщины 1952, 2002 и 2003 годов рождения, еще одну пассажирку Mercedes 1947 года рождения после оказания медицинской помощи отпустили домой.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.