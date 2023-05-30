В Иркутске самолет вернулся в аэропорт после взлета из-за трещины на иллюминаторе

Транспортная прокуратура проводит

ИРКУТСК, 30 мая. /ТАСС/. Самолет Ан-24, выполнявший рейс в Усть-Кут, вернулся в аэропорт Иркутска из-за трещины на иллюминаторе. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, при выполнении воздушным судном авиакомпании "Ираэро" Ан-24 рейса по маршруту Иркутск - Усть-Кут установлена трещина на пассажирском остеклении (иллюминаторе). В связи с этим экипажем принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета. Воздушное судно, на котором находились 46 пассажиров и пять членов экипажа, благополучно произвело посадку", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров.