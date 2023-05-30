Более 70 дворов остаются подтопленными в двух районах Кубани после дождей

В общей сложности в четырех муниципалитетах вода заходила на 1,3 тыс. придомовых территорий, в том числе 520 домов

КРАСНОДАР, 30 мая. /ТАСС/. Более 70 придомовых территорий остаются подтопленными в Лабинском и Курганинском районах Краснодарского края после дождей, прошедших на прошлой неделе, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"О ситуации в Курганинском районе: работы по откачке продолжаются, остаются подтопленными 37 придомовых территорий, в том числе 2 домовладения. О ситуации в Лабинском районе: работы по откачке продолжаются, остаются подтопленными 34 придомовые территории", - говорится в сообщении регионального оперштаба.

В результате ливней, прошедших в Краснодарском крае, оказались подтопленными населенные пункты Лабинского, Кущевского, Новокубанского и Курганинского районов. По данным оперативного штаба края, в общей сложности в четырех муниципалитетах вода заходила на 1,3 тыс. придомовых территорий, в том числе 520 домов. В воскресенье синоптики продлили до 31 мая штормовое предупреждение о ливнях. В понедельник в Курганинске из-за высокого уровня грунтовых вод произошло частичное разрушение подпорной стены обводного канала, в результате подтопило 20 придомовых территорий.