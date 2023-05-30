В России с начала года на воде погибли 632 человека

Среди них 62 ребенка

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Более 630 человек погибли на воде в России с начала года, сообщил во вторник ТАСС начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) управления безопасности на водных объектах МЧС РФ Андрей Печенин.

"По состоянию на 28 мая, с начала года на водных объектах РФ зарегистрировано 847 происшествий (увеличение на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в которых погибло 632 человека, в том числе 62 ребенка", - сказал он.

Печенин отметил, что число погибших детей остается стабильным последние два года. Для снижения этих показателей проводятся различные профилактические мероприятия.

За это же время в РФ произошло 39 происшествий с маломерными судами, в которых погибло 33 человека. В большинстве случаев, по статистике МЧС, люди гибнут, купаясь в необорудованных местах. На втором месте - происшествия с маломерными судами, на третьем - провалы под лед. Всего на воде с начала года были спасены 867 человек.