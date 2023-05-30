В университете "Синергия" заявили о взломе его сайта украинскими хакерами

В вузе сообщили о проведении восстановительных работ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сайт университета "Синергия" был дважды атакован украинскими хакерами во вторник, ведутся работы по его восстановлению, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Официальный сайт университета "Синергия" минувшей ночью был атакован хакерами. Ответственность на себя взяла хакерская группировка укронацистов Meavmi-2505 Team. С утра IT-специалистам удалось в кратчайшие сроки возобновить работу сайта. Но его взломали повторно. Сотрудниками IT-блока сейчас ведутся работы по восстановлению данных из резервных копий, привлечены также внешние специалисты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что университет уже передал информацию в правоохранительные органы, а в настоящий момент специалисты ведут работу по поиску уязвимостей в IT-инфраструктуре, чтобы не допустить повторения таких инцидентов в будущем.

"Наш университет одним из первых начал обучать студентов и госслужащих новых регионов. Мы оказываем материальную и методическую помощь учебным заведениям новых территорий, в том числе покупаем для них учебники и компьютерную технику. Видимо, эта наша работа сильно раздражает укронацистов. Значит, все правильно делаем", - рассказал президент "Синергии" Вадим Лобов.