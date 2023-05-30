В Югре будут платить сообщившим о виновниках природных пожаров

Первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов отметил, что основная причина ландшафтных и лесных пожаров - неосторожное обращение с огнем

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая. /ТАСС/. Жители Ханты-Мансийского автономного округа, сообщившие достоверные сведения о виновниках природных пожаров, будут получать выплаты. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

"В связи с тем, что основная причина ландшафтных и лесных пожаров в Югре - неосторожное обращение с огнем, в регионе гражданам при предоставлении достоверных сведений о виновнике возникновения такого пожара будет выплачиваться денежное вознаграждение", - отметил Збродов на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале правительства Югры.

По данным властей Югры, в регионе идет тушение семи лесных пожаров на площади чуть более 1,1 тыс. га в Кондинском, Советском и Нефтеюганском и Сургутском районах, из которых три возгорания в Кондинском и Сургутском районах на площади 756,9 га локализованы. Также в регионе ведут тушение одного локализованного возгорания в государственном заповеднике "Малая Сосьва" в Советском районе на площади 24,5 га.

К ликвидации лесных пожаров привлечены свыше 150 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника. Власти Югры ввели с 28 апреля на всей территории региона особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса.