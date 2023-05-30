В Подмосковье произошел пожар на складе фармацевтической компании

Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Двухэтажный склад горит в селе Осташово на площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области

Пожар произошел по адресу: Рузское шоссе, дом 24. "В момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение пластика на первом этаже, площадь 1 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет", - сказал собеседник агентства. Причина пожара устанавливается.

Как следует из данных открытых источников, по данному адресу расположена фармацевтической компании "Константа-фарм М".