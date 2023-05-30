30 мая, 10:52,
обновлено 30 мая, 11:02

СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников в Москве и Подмосковье

Обстановка на Ленинском проспекте и улице Атласова в Москве
© ТАСС/ Ruptly

Отмечается, что к расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве и Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе СК РФ.

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"По факту атаки беспилотных летательных аппаратов по поручению председателя СК России главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что к расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК РФ, а также эксперты судебно-экспертного центра ведомства. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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