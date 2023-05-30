30 мая, 10:59

В Москве по делу о госизмене арестовали инженера-конструктора предприятия ОПК

Его поместили в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал задержанного на прошлой неделе в Ростове-на-Дону инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса, передавшего военной разведке Украины данные о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и личного состава Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили во вторник в правоохранительных органах.

"После задержания фигурант уголовного дела о государственной измене был этапирован в Москву, где Лефортовский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. С ним ведутся следственные действия, поэтому после избрания ареста он был помещен в СИЗО "Лефортово", - рассказал собеседник агентства.

Детали уголовного дела не раскрываются в связи с наличием в материалах секретной информации. 

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