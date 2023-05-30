Суд в Череповце приговорил трех охотников к условному сроку за жестокое убийство лосихи

По уголовному делу был ранее постановлен оправдательный приговор

ТАСС, 30 мая. Череповецкий районный суд вынес обвинительный приговор двум жителям Тверской области и одному жителю Ярославской области за жестокое убийство беременной лосихи. Мужчины приговорены к лишению свободы условно, сообщила прокуратура Вологодской области.

"30 мая Череповецким районным судом Вологодской области вынесен обвинительный приговор в отношении двух жителей Тверской области и одного жителя Ярославской области. Судом они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Ранее по данному уголовному делу был постановлен оправдательный приговор, который по апелляционному представлению прокурора отменен с направлением дела на новое рассмотрение", - говорится в сообщении прокуратуры.

При новом рассмотрении дела судом установлено, что в конце февраля 2021 года фигуранты, двигаясь на трех снегоходах недалеко от деревни Раменье Череповецкого района, при отсутствии разрешительных документов на право охоты стали преследовать самку лося, чтобы довести ее до изнеможения. Происходящее снято на видео их знакомой, в последующем видеозапись выложили в интернете.

Суд назначил одному из участников охоты 3 года и 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, двум другим мужчинам - по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В июле 2022 года по этому резонансному уголовному делу был вынесен оправдательный приговор, поскольку сторона обвинения не представила суду убедительных доказательств убийства лосихи в Вологодской области. Как посчитал тогда суд, на месте предполагаемого убийства не нашли тушу животного, а видеозаписи участников незаконной охоты не доказывают его гибель.