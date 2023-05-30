В центре Киева частично пропал свет

Энергетики восстанавливают энергоснабжение в 15 домах на улицах Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и Орлика

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Аварийное отключение электричества произошло в некоторых жилых домах в центре Киева. Об этом во вторник сообщила компания энергохолдинга ДТЭК "Киевские электросети".

"Аварийное отключение произошло в 12:28 (время совпадает с московским - прим. ТАСС). Специалисты оперативно выехали на место аварии и сразу восстановили энергоснабжение в 33 обесточенных домах", - сообщила компания на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным ДТЭК, в настоящее время энергетики восстанавливают энергоснабжение в 15 домах на улицах Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и Орлика.