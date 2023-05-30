Суд в Москве приговорил к 17 годам колонии экс-зампрокурора Башкирии за серию взяток

Олегу Горбунову также назначили штраф в размере 40 млн рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы приговорил к 17 годам колонии бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова за четыре эпизода крупных взяток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Бабушкинского районного суда Москвы от 30 мая бывший первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 40 млн рублей", - сказали в суде. Горбунов лишен права занимать должности в государственных и правоохранительных органах на 12 лет, а также лишен классного чина "государственный советник юстиции 3-го класса".

Как сообщили в суде, к длительным срокам приговорены и подельники Горбунова. Так, бывший прокурор Советского района Уфы Республики Башкортостан Рамиль Гарифуллин признан виновным в получении и даче взяток, а также превышении должностных полномочий. Он приговорен к 16 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в 25 млн рублей, лишен классного чина "старший советник юстиции".

Адвокат Рашид Сафеев признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10 млн рублей. Бывший заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Башкирии Артур Шаретдинов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, со штрафом в 20 млн рублей.

Предприниматель Феим Мухитов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, он приговорен к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей. Депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов за дачу взятки получил 5 лет колонии строгого режима, со штрафом в размере 8 млн рублей.

Суть дела

Как сообщили журналистам в СК, Горбунов был задержан осенью 2018 года при попытке покинуть Россию. Незадолго до этого он ушел из прокуратуры в отставку по собственному желанию.

В пресс-службе Генпрокуратуры России журналистам пояснили, что "судом установлено, что Горбунов при посредничестве Гарифуллина получил взятку в размере 300 тыс. рублей за способствование в привлечении лица к уголовной ответственности". "При посредничестве Сафеева он получил взятку в размере 5 млн рублей за способствование незаконному прекращению уголовного преследования. Кроме того, Горбунов совместно с Шаретдиновым при посредничестве Мухитова и Гарифуллина получил взятку в сумме 8 млн рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Уфы. Также Горбунов получил еще 3 млн рублей в качестве взятки за прекращение уголовного преследования по факту организации убийства", - сказали в Генпрокуратуре.

В свою очередь, как установил суд, Гарифуллин получил взятку в 2 млн рублей за привлечение к уголовной ответственности по факту вымогательства и нанесения телесных повреждений и 1 млн рублей - за непринятие мер по проверке законности отказа в возбуждении уголовного дела о невыплате зарплаты. Кроме того, Гарифуллин вместе с Рамазановым покушались на посредничество в получении должностными лицами прокуратуры Башкирии взятки в размере 4 млн рублей за неоспаривание одного из решений Арбитражного суда республики, также Гарифуллин 550 тысяч рублей за содействие в решении кадровых вопросов.

Гособвинение по делу поддержано группой работников Генпрокуратуры России и прокуратуры Москвы.