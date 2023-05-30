Депутата "Единой России" из Новокузнецка отправили под домашний арест по делу о подкупе

Его преступная деятельность выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ России

КЕМЕРОВО, 30 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд Новокузнецка отправил под домашний арест депутата от "Единой России" Новокузнецкого городского совета Владимира Глухова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - рассказал собеседник агентства.

В объединенной пресс-службе судов Кемеровской области добавили, что депутату выдвинули обвинения по п. "б" ч. 3 ст. 204 УК РФ "Коммерческий подкуп" и ч. 3 ст. 183 УК РФ "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". Срок ареста - до 26 июля 2023 года.

По версии следствия, Глухов в августе 2022 года передал деньги за сведения, составляющие коммерческую тайну, организации. Его преступная деятельность выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ России. Также был задержан председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Новокузнецка Тимофей Чепурной.

Владимир Глухов также является генеральным директором "Альтаир-НК", которая ранее занималась капитальным ремонтом ледовой арены в Новокузнецке. Изначально конкурс на ремонт выиграла инженерно-строительная компания "Арена" из Барнаула, однако из-за постоянного переноса сроков работ в 2022 году объект был передан местной строительной компании.

Как ранее сообщали в следственном управлении, в Новокузнецке был задержан депутат горсовета от "Единой России" Владимир Глухов по уголовному делу о коммерческом подкупе и получении сведений, являющихся коммерческой тайной. Его членство в партии было приостановлено.