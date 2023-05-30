В Краснодаре обнаружили взрывоопасный предмет на территории ЖК

Городские власти ввели режим ЧС

КРАСНОДАР, 30 мая. /ТАСС/. Власти Краснодара ввели режим "Чрезвычайная ситуация" на территории жилого комплекса (ЖК) "Самолет" в Краснодаре в связи с обнаружением взрывоопасного предмета. Соответствующее постановление мэра Евгения Наумова опубликовано на сайте администрации города.

"В связи с обнаружением на территории муниципального образования город Краснодар взрывоопасного предмета по адресу: г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 57, ЖК "Самолет" и в целях предотвращения нанесения материального ущерба жителям, недопущения гибели граждан постановляю ввести режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

Режим действует в границах земельного участка, где обнаружили предмет, происхождение взрывоопасного предмета не уточняется. Глава города также поручил направить соответствующие заявки на выполнение мероприятий по охране и обезвреживанию обнаруженного предмета. Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Краснодара, обнаруженный взрывоопасный предмет, по предварительным данным, относится к периоду Великой Отечественной войны, его нашли при проведении земляных работ. Это уже второй подобный предмет, который обнаруживают на этом участке местности.

"По информации ЕДДС, по улице Западный обход, 57 (ЖК "Самолет") при проведении строительных работ 26 мая был обнаружен боеприпас, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Он ликвидирован на полигоне. 29 мая по этому же адресу обнаружен еще один боеприпас, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Он также будет ликвидирован на полигоне", - заявили в мэрии города, уточнив, что действие режима ЧС планируется снять после уничтожения объекта.