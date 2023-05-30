Арбитражный суд подтвердил законность штрафа ФАС в отношении Apple в 1,1 млрд рублей

Постановление о назначении штрафа обусловлено навязыванием российским разработчикам платежного инструмента компании при создании приложений на iOS

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал корпорации Apple в обжаловании решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о штрафе на 1,2 млрд рублей за навязывание российским разработчикам платежного инструмента компании при создании приложений на iOS. Об этом сообщила антимонопольная служба.

"Арбитражный суд города Москвы отказал Apple Inc. в иске об обжаловании решения и предписания ведомства, а также постановления о назначении штрафа. Компания должна заплатить его за злоупотребление доминирующим положением", - сообщили в ФАС. Заявление об оспаривании решения антимонопольной службы поступило еще 27 января.

Ранее, 17 января, служба сообщила, что оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей за навязывание российским разработчикам платежного инструмента компании. По данным ФАС, в частности магазин приложений App Store запрещал разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами магазина, а также использовать альтернативные способы оплаты.

В связи с этим в июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Apple необходимо было оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.