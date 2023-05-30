СМИ сообщили об аресте трех россиян на Бали по делу о наркосети

Как утверждает портал Detik, в преступной группе также принимали участие граждане Узбекистана

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Полиция Бали арестовала семерых человек, включая трех граждан России, по делу о наркосети. Об этом во вторник сообщил портал Detik.

"В настоящее время у нас есть семь человек, подозреваемых в совершении преступлений", - приводит портал слова заместителя директора отдела по борьбе с наркотиками. Среди семерых задержанных трое - россияне, утверждает Detik.

Сообщается, что кроме граждан России в преступной группе принимали участие граждане Узбекистана. При обыске кроме наркотиков у задержанных были обнаружены три пистолета для страйкбола, утверждает портал.