Путин заявил, что система ПВО Москвы сработала удовлетворительно во время налета БПЛА

При этом, по словам президента РФ, "есть над чем работать"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин оценил как удовлетворительную работу системы ПВО Москвы во время налета беспилотников. При этом глава государства сообщил, что власти будут уплотнять систему ПВО столичного региона.

"Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно", - заявил Путин, отвечая во вторник на вопрос о последствиях налета дронов на столицу и Подмосковье.

"Хотя есть над чем работать", - заметил президент.

"Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии", - напомнил глава государства. Однако, по его словам, "просто несопоставима территория самой авиабазы Хмеймим и Москвы - огромного европейского мегаполиса".

"Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы. И мы будем это делать", - заверил Путин.