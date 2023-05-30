30 мая, 13:16,
обновлено 30 мая, 13:55
Военная операция на Украине

Путин заявил, что система ПВО Москвы сработала удовлетворительно во время налета БПЛА

© ТАСС/ Ruptly

При этом, по словам президента РФ, "есть над чем работать"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин оценил как удовлетворительную работу системы ПВО Москвы во время налета беспилотников. При этом глава государства сообщил, что власти будут уплотнять систему ПВО столичного региона.

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"Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно", - заявил Путин, отвечая во вторник на вопрос о последствиях налета дронов на столицу и Подмосковье.

"Хотя есть над чем работать", - заметил президент.

"Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии", - напомнил глава государства. Однако, по его словам, "просто несопоставима территория самой авиабазы Хмеймим и Москвы - огромного европейского мегаполиса".

"Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы. И мы будем это делать", - заверил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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