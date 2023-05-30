Арестованным в Москве за госизмену инженером-конструктором оказался россиянин Взводнов

Детали уголовного дела не раскрывают в связи с наличием в материалах секретной информации

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Гражданин РФ Михаил Взводнов является арестованным ранее за госизмену инженером-конструктором предприятия оборонно-промышленного комплекса, передавшего военной разведке Украины данные о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и личного состава Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили во вторник в правоохранительных органах.

"Михаил Взводнов является инженером-конструктором предприятия оборонно-промышленного комплекса, которого ранее на два месяца арестовал Лефортовский районный суд", - сказал собеседник агентства. Детали уголовного дела не раскрываются в связи с наличием в материалах секретной информации.

О задержании в Ростове-на-Дону инженера-конструктора предприятия ОПК в рамках уголовного дела о госизмене сообщили ТАСС на прошлой неделе в Центре общественных связей ФСБ. Там заявили, что сотрудники ведомства задокументировали и пресекли противоправную деятельность инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону. В период с февраля по апрель 2023 года он в переписке в мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, выполняя его задания, инициативно передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личном составе ВС РФ, размещенных на территории Ростова-на-Дону, считают в ФСБ.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена) в форме шпионажа.

Инженеру-конструктору грозит вплоть до пожизненного заключения. Его фамилию в ФСБ и в районном суде Москвы, который отправил задержанного в СИЗО, не уточняли.