ВСУ в четвертый раз за день ударили по Донецку из РСЗО

Украинские военные выпустили по городу четыре ракеты

ДОНЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. Украинские военные в четвертый раз за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив четыре ракеты. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению города Донецка (Куйбышевский район), выпущены четыре ракеты из РСЗО", - сообщается во вторник в Telegram-канале представительства. Обстрел был осуществлен в 16:45 мск.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник уже обстреливали Донецк из РСЗО в 06:10 (было выпущено 20 ракет), в 10:45 (5 ракет) и в 11:15 (2 ракеты). Кроме того, в 12:40 украинские военные ударили из РСЗО по Горловке, выпустив 10 ракет.