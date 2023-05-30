В Ростове-на-Дону при обрушении трибуны погибла женщина

Еще восемь человек пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая. /ТАСС/. Восемь человек пострадали при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, одна женщина погибла. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"Пострадали девять человек: двое взрослых (женщина и мужчина) и семеро детей, из них один человек погиб (женщина)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "детей доставляют в лечебное учреждение для обследования".

В МЧС добавили, что на месте работают спасатели, обстановка уточняется.

В новость внесены изменения (17:30 мск) - увеличилось количество пострадавших