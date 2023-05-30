Под Астраханью задержали курьера с 4 кг мефедрона

Возбудили уголовное дело

АСТРАХАНЬ, 30 мая. /ТАСС/. Жителя Астраханской области, перевозившего в автомобиле 4 кг мефедрона из Волгограда для осуществления закладок, задержали, сообщается во вторник в Telegram-канале "МВД медиа".

"В Астраханской области наркополицейские пресекли ввоз 4 кг мефедрона на территорию региона 27-летним безработным местным жителем. Незаконный груз транспортировался из Волгограда. Наркотики были замотаны в мужские брюки и спрятаны в запасном колесе автомобиля. В настоящее время злоумышленник находится под стражей на период расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

Криминальной деятельностью мужчина начал заниматься два месяца назад, когда нашел объявление с предложением легкого заработка. Он забирал из тайников оптовые партии запрещенных веществ, расфасовывал их на разовые дозы и сбывал в области.