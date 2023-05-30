Атака беспилотников на Москву и дело о госизмене против Зеленского. Главное за 30 мая

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье

Москва и Московская область подверглись атаке беспилотников. Несколько зданий получили незначительные повреждения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По данным властей, госпитализация никому не потребовалась. Жителей нескольких подъездов домов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб. Минобороны РФ сообщило, что за этой атакой стоит киевский режим.

Удар ВС РФ по штабу военной разведки Украины

Владимир Путин заявил, что российские вооруженные силы "два-три дня назад" нанесли удар по штабу военной разведки Украины. Президент России отметил, что Москва предупреждала о возможности нанесения таких ударов по центрам принятия решений. В Минобороны РФ также сообщили об ударе по этим объектам.

Возбуждение дела о госизмене против Зеленского

Суд на Украине постановил возбудить уголовное дело о государственной измене против президента страны Владимира Зеленского. По словам депутата Верховной рады Гео Лероса, глава государства якобы назначал сотрудников ФСБ России в штат Службы безопасности Украины (СБУ). Парламентарий добавил, что уголовные дела возбудили также против главы офиса Зеленского Андрея Ермака, заместителя главы офиса президента Романа Машовца, экс-начальника СБУ Ивана Баканова и бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко.

Объявление в розыск Залужного и Сырского

МВД России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. В базе ведомства указано, что они разыскиваются по статье УК.

Иск "Мегафона" против ЕС

Компания "Мегафон" подала в Европейский суд юстиции иск против Совета ЕС об отмене санкций. В пресс-службе оператора сообщили об отсутствии оснований для включения компании в санкционный список, что и послужило причиной для подачи иска.