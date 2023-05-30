В Москве женщину оштрафовали за флаг "Легиона свободной России" на госномере машины

Размер штрафа составил 4 тыс. рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Женщину в Москве оштрафовали на 4 тыс. рублей за демонстрацию бело-сине-белого флага "Легиона свободной России" (признан судом в РФ террористическим) на госномере ее автомобиле и отказ подчиниться полицейским. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Зеленоградского суда Москвы, который вынес это решение.

"Логвинову Ольгу Александровну признать виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст.20.3 КоАП РФ ("Публичное демонстрирование символики, запрещенное федеральными законами") и 19.3 КоАп РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и подвергнуть ее административному наказанию в виде административного штрафа на общую сумму 4 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе суда. Кроме этого, у Логвиновой изъяли номера автомобиля.

Как следует из материалов судебного разбирательства, 23 мая в одном из районов Зеленограда полицейские заметили, что на номере автомобиля Логвиновой установлен бело-сине-белый флаг вместо государственного флага России. Она заявила полицейским, что не в курсе этой ситуации и не заметила, какой именно флаг установлен на регистрационном номере ее машины. В дальнейшем она закрылась в машине и не реагировала на требование полицейских выйти оттуда. Также она позвонила мужу, который прибыл на место разбирательства. "Он приехал на место происшествия и обратил внимание полицейских, что на припаркованном рядом автомобиле также отсутствует красная полоска на госномере. Он указал на это оперативным сотрудникам, которые также усмотрели в этом признаки правонарушения", - говорится в решении суда по делу Логвиновой.

Суд не убедили доводы Логвиновой о том, что она не заметила изменение цвета флага на номере машины, и что это мог сделать некий посторонний человек без ее ведома. Согласно решению суда, изменения цвета на изображении флага госномера служит препятствием для эксплуатации машины. Кроме того, сам факт изменения флага на номере с официального на бело-сине-белый уже образует состав административного правонарушения, в связи с этим Логвиновой и был назначен штраф.