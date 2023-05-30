Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 18

Среди них 8 взрослых и 10 детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая. /ТАСС/. 8 взрослых и 10 детей пострадали в Ростове-на-Дону при опрокидывании зрительских трибун во время детско-юношеского турнира, из них один человек погиб. Об этом министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян сообщил журналистам после осмотра места происшествия.

"Пострадали восемь взрослых, одна женщина, к сожалению погибла. Остальные все госпитализированы: одна в тяжелом состоянии, остальные все в состоянии средней тяжести. И 10 детей пострадали, они в больнице: один в тяжелом состоянии, остальные - средней степени тяжести", - сказал Аракелян.

Ранее губернатор Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону выросло до 15. Одна женщина и двое несовершеннолетних пострадавших при опрокидывании трибун на стадионе находятся в крайне тяжелом состоянии.

"Еще одна женщина и двое детей - в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Проводится расследование", - говорится в сообщении.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС на месте происшествия очевидец, трибуны стадиона перевернулись во время проведения детско-юношеского турнира, шел матч за третье место, часть участников укрывались на трибунах от начавшегося дождя.

Как заявил журналистам исполняющий обязанности прокурора Кировского района Ростова-на-Дону Сергей Михайлов, при проведении проверки также установят ответственных за монтаж трибун на стадионе, все обстоятельства уточняются.

В новость внесены изменения (18:40 мск) - увеличилось количество пострадавших