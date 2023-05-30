В Ростове-на-Дону назвали причину обрушения трибун

По словам администрации города Алексея Логвиненко, ЧП произошло из-за сильного ветра

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая. /ТАСС/. Обрушение трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону было вызвано сильным ветром. Об этом глава городской администрации Алексей Логвиненко написал во вторник в Telegram-канале.

"При проведении областных соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова среди команд Батайска и Ростова порывом ветра опрокинулась зрительная трибуна. Погибла женщина. По предварительным данным, пострадали восемь подростков и двое взрослых. Для оказания помощи всех пострадавших везут в медицинские учреждения города", - написал он.

Логвиненко также заявил, что пострадавшим окажут помощь.

"На месте происшествия находится мой заместитель А. П. Потешкин. Заместителю по социальным вопросам Е.Н. Кожуховой дал поручения организовать взаимодействие с семьями пострадавших и оказать всю необходимую помощь", - написал он.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на место выехали руководители и специалисты областных ведомств, на месте работают спасатели, медики, правоохранители. "На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о 5 взрослых и 10 детях. К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей - в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Проводится расследование", - написал Голубев в Telegram-канале.

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По данным следственного управления СК России по Ростовской области, стадион находится в школе олимпийского резерва.

"На место обрушения зрительских трибун, расположенных на территории спортивной школы олимпийского резерва № 5 на улице Пойменной в Ростове-на-Дону, выехали следователи и криминалисты следственного управления. В настоящее время следователи осматривают место происшествия. После проведения осмотра будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.