Что известно об обрушении трибун в Ростове-на-Дону

На Гребном канале в Ростове-на-Дону обрушились трибуны на стадионе. В результате погибла женщина.
ТАСС собрал главное об инциденте.
- Трибуны обрушились во время детских соревнований по футболу, играли команды "Ростов" и "Батайск". Стадион находится на территории школы олимпийского резерва №5. На месте происшествия находились порядка 30 человек.
- По последним данным, пострадали 8 взрослых и 10 детей. Все они госпитализированы, одна женщина и один несовершеннолетний находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.
- Пострадавшим и их семьям пообещали оказать помощь. Глава городской администрации Алексей Логвиненко дал соответствующие поручения своим заместителям.
- Логвиненко заявил, что трибуны опрокинул сильный ветер. Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.
- СК возбудил уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия.
- Прокуратура Ростовской области организовала проверку.