30 мая, 15:22,
обновлено 30 мая, 16:10
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Что известно об обрушении трибун в Ростове-на-Дону

Елена Гриценко/ ТАСС
© Елена Гриценко/ ТАСС

На Гребном канале в Ростове-на-Дону обрушились трибуны на стадионе. В результате погибла женщина.

ТАСС собрал главное об инциденте.

  • Трибуны обрушились во время детских соревнований по футболу, играли команды "Ростов" и "Батайск". Стадион находится на территории школы олимпийского резерва №5. На месте происшествия находились порядка 30 человек.
  • По последним данным, пострадали 8 взрослых и 10 детей. Все они госпитализированы, одна женщина и один несовершеннолетний находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.
  • Пострадавшим и их семьям пообещали оказать помощь. Глава городской администрации Алексей Логвиненко дал соответствующие поручения своим заместителям.
  • Логвиненко заявил, что трибуны опрокинул сильный ветер. Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.
  • СК возбудил уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия. 
  • Прокуратура Ростовской области организовала проверку.
 
Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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