Замглавы Генштаба ВСУ объявили в розыск по уголовной статье

СК России ранее в рамках работы по расследованию фактов обстрелов мирного населения и гражданских объектов Донбасса предъявил Сергею Наеву обвинение

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Замначальника Генштаба ВС Украины и начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - командующий Операцией объединенных сил генерал Сергей Наев объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

"Наев Сергей Иванович, разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе. Статья, по которой ведется розыск, не указана.

Ранее СК России в рамках работы по расследованию фактов обстрелов мирного населения и гражданских объектов Донбасса предъявил Наеву обвинение. Он вместе с объявленными в розыск главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным и командующим сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским осуществляли общее командование подразделениями ВСУ, в результате преступных действий которых погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети, повреждены сотни объектов гражданской инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.