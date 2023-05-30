30 мая, 15:18,
обновлено 30 мая, 15:43
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли ПВР с отселенными жителями Белгородской области

AP Photo/ Libkos, архив
© AP Photo/ Libkos, архив

Есть раненые и погибшие

БЕЛГОРОД, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения с отселенными жителями Белгородской области, среди них есть раненые и погибшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Сегодня ВСУ обстреляли ПВР с жителями, отселенными из сельских муниципальных образований Шебекинского округа. Погибли и ранены люди. Я отменил прямой эфир и выехал на место, подробности сообщу позже", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале во вторник.

Шебекинский округ подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ, в понедельник зафиксированы 155 прилетов, 48 из них пришлись на город Шебекино. Часть жителей была отселена и размещена в пунктах временного размещения. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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