ВСУ обстреляли ПВР с отселенными жителями Белгородской области

Есть раненые и погибшие

БЕЛГОРОД, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения с отселенными жителями Белгородской области, среди них есть раненые и погибшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня ВСУ обстреляли ПВР с жителями, отселенными из сельских муниципальных образований Шебекинского округа. Погибли и ранены люди. Я отменил прямой эфир и выехал на место, подробности сообщу позже", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале во вторник.

Шебекинский округ подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ, в понедельник зафиксированы 155 прилетов, 48 из них пришлись на город Шебекино. Часть жителей была отселена и размещена в пунктах временного размещения.