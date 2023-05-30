30 мая, 15:51

В Германии семь детей пострадали в результате наезда автомобиля на тротуар

Двоих госпитализировали

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Семеро воспитанников детского сада пострадали в германском городе Хемниц (земля Саксония) после того, как 83-летний водитель легкового автомобиля потерял управление и его машину занесло на тротуар. Об этом сообщила во вторник местная полиция.

Двое детей получили серьезные травмы и были госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте. Также пострадали два воспитателя.

Полиция исходит из того, что ДТП произошло по неосмотрительности водителя. Сотрудники правоохранительных органов не считают, что он действовал умышленно. 

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