Украинские войска в пятый раз за день обстреляли Донецк из РСЗО

Вооруженные силы Украины выпустили по городу шесть ракет

ДОНЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятый раз за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив шесть ракет. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению города Донецка (Киевский район), выпущено шесть ракет из РСЗО", - сообщается во вторник в Telegram-канале представительства. Обстрел был осуществлен в 18:30 мск.

ВСУ во вторник уже обстреливали Донецк из РСЗО в 06:10 (было выпущено 20 ракет), 10:45 (пять ракет), 11:15 (две ракеты) и в 16:45 (четыре ракеты). Кроме того, в 12:40 украинские военные ударили из РСЗО по Горловке, выпустив 10 ракет.