30 мая, 15:49,
обновлено 30 мая, 16:05
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли Токмак

В оперативных службах Запорожской области сообщили о нарушении работы связи

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Украинские войска во вторник обстреляли город Токмак в Запорожской области. Нарушена работа связи, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"ВСУ (Вооруженные силы Украины - при. ТАСС) обстреляли город Токмак. В населенном пункте отсутствует связь", - сказали в оперативных службах.

По их данным, в Токмаке сработала система противовоздушной обороны, прилетов не зафиксировано.

На минувшей неделе украинские войска несколько раз наносили удары по Токмаку. В частности, повреждения получили комбикормовый завод и фермерское хозяйство. 

Теги:
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