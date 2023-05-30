ВСУ обстреляли Токмак

В оперативных службах Запорожской области сообщили о нарушении работы связи

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Украинские войска во вторник обстреляли город Токмак в Запорожской области. Нарушена работа связи, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"ВСУ (Вооруженные силы Украины - при. ТАСС) обстреляли город Токмак. В населенном пункте отсутствует связь", - сказали в оперативных службах.

По их данным, в Токмаке сработала система противовоздушной обороны, прилетов не зафиксировано.

На минувшей неделе украинские войска несколько раз наносили удары по Токмаку. В частности, повреждения получили комбикормовый завод и фермерское хозяйство.