После обрушения трибун в Ростове-на-Дону возбудили дело

Дело завели по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону, где пострадали 18 человек, а также погибла женщина.

Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"По данному факту следственным отделом по Кировскому району Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.