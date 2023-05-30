Суд смягчил приговор гражданину США Гилману за избиение полицейского в Воронеже

Его приговорили к 3,5 года колонии

ВОРОНЕЖ, 30 мая. /ТАСС/. Воронежский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу гражданина США Роберта Гилмана на приговор в 4,5 года колонии за применение насилия в отношении полицейского в Воронеже. Срок заключения Гилмана сокращен до трех лет шести месяцев, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Смягчить наказание до трех лет шести месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал судья Сергей Черник.

Гилман во время прений на суде рассказал, что в момент задержания не очень хорошо видел, кто вокруг него находится, не имел цели кому-то навредить, а его движения были хаотичны, так как он ранее во время военной службы приобрел навыки самозащиты и использовал их неосознанно. Гилман пояснил, что у него самого было 17 гематом, он без теплой одежды долго находился на морозе, падал на льду, также были повреждены глаза, их словно покрыло пеленой, он не мог рассмотреть окружающих.

Роберт Гилман добавил, что полицейские не оказали ему медпомощь, не проверили его состояние, хотя оно было настолько плохим, что надо было позвонить врачам. Он в том числе объяснил свое опьянение в поезде личной драмой, боль от которой хотел заглушить алкоголем.

Последнее слово Гилмана в суде продолжалось более 1 часа 20 минут, в нем он подчеркнул, что любит Россию. "Я прошу амнистии у президента и еще прошу отменить запрет на въезд в страну. Я прошу вашего помилования", - завершил он свое выступление. Ранее ТАСС сообщал, что суд Центрального района Воронежа 4 октября 2022 года приговорил к 4,5 года колонии общего режима гражданина США Роберта Гилмана за то, что он дважды ударил полицейского.

Гилмана 17 января 2022 года доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в Воронеже из-за того, что в состоянии опьянения нарушал порядок в вагоне пассажирского поезда Сухум - Москва. В отделе полиции Гилман не менее двух раз ударил ногой полицейского в голень, после чего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей". В отношении Гилмана также возбудили административные дела за мелкое хулиганство и нарушение режима пребывания в России, за что его оштрафовали на 500 рублей и отбыл наказание в вид пяти суток административного ареста. После освобождения его арестовали по уголовному делу о насилии в отношении сотрудника полиции.