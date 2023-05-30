30 мая, 16:24,
обновлено 30 мая, 17:39

Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до 26

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По данным городской больницы №20, госпитализировали 17 детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая. /ТАСС/. Число пострадавших в результате обрушения трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону выросло до 26 человек. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в Telegram-канале

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"Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых - дети. Одна женщина погибла. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - написал он.

По его словам, одного ребенка оперируют. "Приехал в 20-ю горбольницу, куда была доставлена основная группа пострадавших детей - всего 13 ребят, здесь же находятся еще двое взрослых. Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы", - уточнил Голубев. 

Ранее в МЧС сообщали о 21 пострадавшем. Как поясняли в детском отделении городской больницы №20, в медучреждение доставили 17 детей. 

"Они [дети] еще поступают и поступают, в настоящее время их уже 17 человек", - сказал собеседник агентства. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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