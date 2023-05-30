Жителя Чувашии задержали за нападение с ножом на подростка

По данным следствия, пьяный мужчина нанес ему два удара в плечо и грудную клетку

ТАСС, 30 мая. Правоохранительные органы задержали жителя Алатыря в Чувашии после нападения с ножом на подростка. Об этом говорится во вторник в сообщении следственного управления СК России по республике.

"Злоумышленник задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По информации следственного управления, нападение произошло около 21:00 29 мая. 15-летний подросток находился в доме у местного 33-летнего жителя. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес ему два удара ножом в плечо и грудную клетку. Пострадавший находится в лечебном учреждении.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.