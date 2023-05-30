На Кубани в ДТП пострадали шесть человек

Погиб водитель ВАЗ-2115

КРАСНОДАР, 30 мая. /ТАСС/. В результате столкновения двух легковых автомобилей в Усть-Лабинском районе Краснодарского края шесть человек пострадали, один погиб. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого главка МВД.

"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-2115. С травмами различной степени тяжести доставлены в ЦРБ Усть-Лабинска водитель и пассажир автомобиля Nissan, а также четверо пассажиров автомобиля ВАЗ, среди пассажиров отечественной легковушки - ребенок возрастом один год", - говорится а сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan при выезде со второстепенной дороги не уступил автомобилю ВАЗ-2115, двигавшемуся со стороны Усть-Лабинска в сторону станицы Тенгинской, и допустил с ним столкновение.