В Ингушетии умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме

Возбудили уголовное дело

МАГАС, 30 мая. /ТАСС/. Ребенок, пострадавший при взрыве бытового газа в частном доме в Ингушетии, умер в медучреждении, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"30 мая 2023 года от полученных травм 10-летний мальчик скончался", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

"В рамках уголовного дела следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, где обнаружена коррозия металла трубы в подземном газопроводе, откуда, по предварительным данным, происходила утечка газа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в пресс-службе.

29 мая пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщала о взрыве бытового газа в частном доме в сельском поселении Яндаре, в результате которого дом был частично поврежден, а также пострадали два человека, в том числе ребенок.