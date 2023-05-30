Оценочные комиссии подтвердили подтопление почти 2 тыс. дворов на Кубани

В регионе также зафиксировали подтопление почти 500 домов

КРАСНОДАР, 30 мая. /ТАСС/. Оценочные комиссии на Кубани зафиксировали подтопления из-за дождей порядка 2 тыс. дворов и почти 500 домов, сообщается во вторник в Telegram-канале Министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

"В Курганинском районе по результатам работы оценочных комиссий подтверждены подтопления 1 220 придомовых территорий, из них в 142 домовладения заходила вода. В Лабинском районе оценочными комиссиями выявлены факты подтопления 630 придомовых территорий, из них в 327 домов заходила вода", - говорится в сообщении.

В Курганинском районе на территории двух населенных пунктов ввели режим ЧС. В результате высокого уровня грунтовых вод имеются случаи повторных незначительных подтоплений придомовых территорий. Все повторные заявки на откачку воды отрабатывают экстренные службы муниципалитета в очередном порядке.

В результате ливней, прошедших в Краснодарском крае 26 и 27 мая, оказались подтопленными населенные пункты Лабинского, Кущевского, Новокубанского и Курганинского районов. По данным оперативного штаба края, в общей сложности в четырех муниципалитетах вода заходила на 1,3 тыс. придомовых территорий, в том числе 520 домов. Синоптики продлили до 31 мая штормовое предупреждение о ливнях. 29 мая в Курганинске из-за высокого уровня грунтовых вод произошло частичное разрушение подпорной стены обводного канала, в результате подтопило 70 придомовых территорий.