30 мая, 17:15

Ливень в Ростове-на-Дону стал причиной подтопления домовладений и падения деревьев

По данным главы городской администрации Алексея Логвиненко, зафиксировано 13 происшествий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая. /ТАСС/. Сильный ветер и ливень обрушились на Ростов-на-Дону во вторник, в результате упали деревья, подтопило частные домовладения, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

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"В результате ухудшения погодных условий на территории города произошло 13 происшествий, из них: подтопление 6 частных домовладений, упало 5 деревьев, засорение 2 объектов ливневой канализации", - написал он.

Спасатели, аварийные бригады районных администраций и ресурсоснабжающих организаций ликвидируют последствия непогоды.

Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону, движение транспорта по улице Малиновского, ограниченное из-за ливня, полностью восстановили.

Ранее ТАСС сообщал, что из-за сильных порывов ветра на гребном канале "Дон" в Ростове-на-Дону обрушились трибуны на стадионе. По последним данным, пострадали 20 человек, погибла женщина.  

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