В Гайане задержали школьницу по обвинению в поджоге и гибели 19 детей

По данным телеканала Telesur, подросток устроила пожар в общежитии после того, как преподаватель забрал у нее мобильный телефон

ГАВАНА, 30 мая. /ТАСС/. Власти Гайаны предъявили обвинения 15-летней ученице школы, которая устроила пожар в общежитии, в результате которого погибли по меньшей мере 19 детей. Об этом во вторник сообщил телеканал Telesur.

По его данным, ученица устроила поджог после того, как преподаватель забрал у нее мобильный телефон. Ей предъявлены обвинения в убийстве. В настоящий момент она содержится в центре для несовершеннолетних преступников.

Пожар в общежитии средней школы в городе Мадия произошел в начале прошлой недели. По официальным данным, жертвами трагедии стали 18 девочек и один мальчик. Власти объявили трехдневный траур.