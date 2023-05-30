ВСУ обстреляли поселок Гольмовский в ДНР из РСЗО "Град"

Снаряды разорвались около улицы Большая Гольм, на окраинах поселка и за трассой Горловка - Ясиноватая, сообщил мэр Горловки Иван Приходько

ДОНЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером во вторник нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" по поселку Гольмовский в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил мэр городе Иван Приходько.

"Укронацисты подвергли обстрелу из РСЗО БМ-21 "Град" поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки). Снаряды разорвались около улицы Большая Гольма и на окраинах поселка. Также снаряды врага разрывались за трассой Горловка - Ясиноватая", - написал он в Telegram-канале.