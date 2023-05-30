30 мая, 17:29,
обновлено 30 мая, 17:53
Военная операция на Украине

ВСУ выпустили по ДНР сразу 35 ракет из РСЗО

Украинские военнослужащие обстреляли Горловку и поселок Верхнеторецкое

ДОНЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник вечером единовременно выпустили 35 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по двум населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, в 20:10 мск украинская армия выпустила 15 ракет из РСЗО по Горловке и еще 20 ракет - по поселку Верхнеторецкое.

Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, украинские снаряды разрывались в Никитовском районе города, а также за трассой Горловка - Ясиноватая. 

Теги:
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