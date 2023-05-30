ВСУ выпустили по ДНР сразу 35 ракет из РСЗО

Украинские военнослужащие обстреляли Горловку и поселок Верхнеторецкое

ДОНЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник вечером единовременно выпустили 35 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по двум населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, в 20:10 мск украинская армия выпустила 15 ракет из РСЗО по Горловке и еще 20 ракет - по поселку Верхнеторецкое.

Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, украинские снаряды разрывались в Никитовском районе города, а также за трассой Горловка - Ясиноватая.